◆ＷＢＣ強化試合巨人２軍１―５オーストラリア代表（３日・サンマリン宮崎）巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が３日、対外試合初安打を放った。出場機会確保のため、ＷＢＣ強化試合・オーストラリア代表戦（サンマリン宮崎）に「６番・遊撃」で先発出場。４点を追う７回無死の第３打席で右腕・ホールに対すると、カウント２―０から真ん中の直球を強振。左中間へはじき返し、５０メートル走６秒０の俊