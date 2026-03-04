楽天ドラフト1位の藤原（花園大）が、4日のロッテ戦に先発する。静岡・草薙の室内練習場でキャッチボールなど軽めに調整し「まずはゾーンで勝負していく。その中で各球種の強さ、緩急をテーマにやっていきたい」と掲げた。過去2度の実戦は最速152キロで計3回無失点。「3試合目なので出力を上げていきたい。投げたイニングは0点で抑える」。最速156キロ右腕が開幕ローテーション入りへギアを上げる。