3日の中日戦が雨天中止。DeNA・相川監督は前日に2軍降格とした3年目の度会に奮起を促した。外野のレギュラー候補として評価しているからこそ「キャンプからの練習量、結果がめちゃくちゃ物足りなかった」と指摘。開幕2軍は確定していないことを強調した上で「野球だけではなく、取り組み方も含めて考えてやり直してほしい。彼が活躍することはチームに絶対必要なこと」と訴えた。