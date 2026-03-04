山本が古巣のオリックスに豪華で大量の「和牛ヘレカツサンド」を差し入れした。前日に帰国後初めてグラウンドで練習。「だいぶ時差ぼけもよくなった。落ち着いて練習できている」と充実の表情だった。ドジャースでのアリゾナキャンプでは2度のオープン戦登板をこなし、6日の1次ラウンド初戦・台湾戦での先発を予定。「食事会にも参加して良い雰囲気を感じた。前回大会の経験を生かしたい」と話した。