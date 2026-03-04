ロッテの新外国人ジャクソン（DeNA）が、4日の楽天とのオープン戦（静岡）に先発する。今春の対外試合は2試合で計5回を投げて3安打1失点。ZOZOマリンの室内練習場で軽めの調整後、静岡入りし「本当に順調に仕上がってきているよ。早く相手打者を追い込んで常に自分有利なピッチングをしていきたい」と意気込んだ。