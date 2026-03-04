昨年10月に両股関節の手術を受けた巨人・吉川が川崎市のジャイアンツ球場で練習し「順調にきている。まだやることがたくさんある」と現状を明かした。室内練習場でマシン打撃などを実施。2月は宮崎・都城での故障班キャンプで過ごし、フリー打撃も再開した。開幕まで1カ月を切っている中で「今日のことを考えてやっていけたら」と見据えた。夜に都内で開かれた燦燦会では選手会長としてあいさつにも立った。