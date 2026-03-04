巨人を応援する財界関係者による「第34回燦燦（さんさん）会総会」が都内のホテルで開かれ、約180人が参加した。選手らとともに出席した阿部監督は、今季のスローガン「前進」にちなみ「チーム一同、“前進”あるのみでこのシーズンを全員でゴールできるようにいたします」と力強く宣言した。会の命名の由来となった長嶋茂雄さんが昨年6月に亡くなってからは初開催。冒頭では黙とうが行われ、あいさつを行ったキヤノン会長兼CE