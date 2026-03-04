◇WBC米国代表初練習（2026年3月2日アリゾナ州フェニックス）WBC米国代表のデローサ監督がB組で戦う1次ラウンドの先発ローテーションを明かした。今大会を最後に引退する通算223勝左腕のカーショーも合流し、ブルペン投球を行った。米トーク番組の取材に答える形で、同僚だった大谷と山本についても言及。大谷には「ウエートルームでもモンスターなんだ。足も速いし全てを兼ね備えている。どうやってこなしているか、見