◇WBC米国代表初練習（2026年3月2日アリゾナ州フェニックス）WBC米国代表のデローサ監督がB組で戦う1次ラウンドの先発ローテーションを明かした。初戦の6日（日本時間7日）はウェブが投げ、7日（同8日）の英国戦はスクバルが先発する。スクバルはこの1登板だけで代表を離れ、タイガースのキャンプに戻る。1次ラウンド最大の難敵となる9日（同10日）のメキシコ戦はスキーンズが登板し、10日（同11日）のイタリア戦はマ