◇オープン戦ヤクルト3−4ソフトバンク（2026年3月3日みずほペイペイD）ヤクルト・奥川が1―0の6回からオープン戦2度目の登板。3回4安打2失点も自責点0だった。最速150キロもマークしたが「自分の思ったように投げられていない。感覚的にはよくない」と厳しい表情。ただ、池山監督は「失点は味方のエラーも絡んだ。ファウルも空振りも取れていた」と開幕ローテーション入りに向けて評価した。