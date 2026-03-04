WBC米国代表が2日（日本時間3日）、アリゾナ州フェニックスで初練習を行った。初出場でキャプテンを務めるヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）は、選手やスタッフを前にしたミーティングで、熱い言葉で結束を呼びかけた。17年の第4回大会以来、9年2大会ぶりの優勝へ向けて、投打ともに史上最高のメンバーがそろったと呼び声が高い。MVP3度のジャッジでも、興奮を隠せなかった。自らキャプテンに就任し、先頭に立ってリ