阪神の梅野隆太郎捕手（３４）が３日、出場予定だった春季教育リーグ・ハヤテ戦の中止を受け、室内練習場で調整を行った。２軍では有意義な時間を過ごし、“ブレない心”で開幕１軍を狙う心構えを示した。普段と場所は違えど、梅野は淡々としている。「どこでやろうとやることは一緒。そこはブレずにしっかりやっていきたい」。初めての静岡遠征。２軍で自らを見つめ直す貴重な時間を得た。雨が降りしきる静岡で黙々とバットを