大リーグ公式サイトがWBC出場20チームを格付けたパワーランキングを公開し、侍ジャパンがトップだった。同サイトの記者20人の投票で決められた。「大谷が投げないのは残念だが、昨秋の山本の投球は今でも思い起こされるだろう」と評した。2位が米国で、3位が13年以来、13年3大会ぶり優勝を目指すドミニカ共和国。4位以降はベネズエラ、メキシコ、プエルトリコ、韓国の順に続いた。