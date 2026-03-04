「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、侍ジャパン５−４阪神」（３日、京セラドーム大阪）あと１点まで粘った接戦を終え、阪神・藤川球児監督の目は少し充血していた。記録には残らない強化試合。それでも世界のトップレベルを肌で感じた２試合に、５年、１０年後も続く常勝チームを作る上で確かな手応えがある。ベンチから、躍動する選手の姿が頼もしく見えた。「みんなこういう時間を経て、