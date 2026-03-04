巨人を応援する財界人の集い「第３４回燦燦（さんさん）会総会」が３日、都内のホテルで行われ、１軍首脳陣と選手を含む約１８０人が出席した。燦燦会は昨年６月に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんが巨人監督に復帰した９３年に当時の背番号「３３」にちなんで結成され、この日は冒頭で全員で黙とうをささげた。燦燦会の会長を務める御手洗冨士夫キヤノン代表取締役会長兼社長ＣＥＯ、巨人の山口寿一オーナーに続き阿部監督が