巨人の田中将大投手（３７）が８日の阪神戦（甲子園）では今季初先発することが判明した。藤川阪神とは昨年のレギュラーシーズンは対戦なし。甲子園のマウンドに立つのは、先発で３回１失点２奪三振、移籍後“初勝利”を挙げた昨年３月９日のオープン戦以来約１年ぶり。駒大苫小牧時代から沸かせてきた聖地で日米２００勝右腕が完全復活へ弾みをつける。移籍２年目の今季は春季キャンプから猛アピール。初実戦となった２月２