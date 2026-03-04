◇強化試合阪神4―5侍ジャパン（2026年3月3日京セラＤ）阪神は3日、侍ジャパンとの強化試合で、大リーグで2年連続の本塁打王に輝いた大谷を2打数無安打に抑えた。伊藤将とラグズデールがともにカーブで内野ゴロに打ち取った。藤川監督はメジャー経験のある米国人投手を2人起用する「仮想米国」継投で侍ジャパンを後押し。4―5で敗れたものの、内容の伴った一戦になった。大リーガーをズラリとそろえた侍ジャパン打線は確