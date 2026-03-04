「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、侍ジャパン５−４阪神」（３日、京セラドーム大阪）阪神・ラグズデールが侍ジャパン相手に２回１失点。「日本代表という素晴らしいチームに、いい経験ができた」と充実のマウンドを振り返った。日本が誇るメジャーリーガーたちを封じた。２イニング目となった四回、先頭の村上を左飛。続く岡本は二邪飛。最後は２日のオリックス戦で、特大の一発を放って