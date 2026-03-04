◇強化試合阪神4―5侍ジャパン（2026年3月3日京セラＤ）【阪神・藤川監督語録】▼森下にやられた井端監督も、森下にああいう場面でスイングを仕掛けていく姿をおそらく求めているでしょうし。味方のような目線で佐藤（輝）と2人を見ていましたけど。もう3日後には（WBCが）始まりますから。こんな悠長なこと言ってられませんから、とにかく頑張れと。とにかく応援あるのみで、誇らしい姿で帰ってきてほしいですね。