「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、侍ジャパン５−４阪神」（３日、京セラドーム大阪）文句なしの１３球で関西の虎党に“自己紹介”を終えた。開幕ローテ入りを狙う阪神の新外国人・ルーカスが、来日初登板で１回パーフェクト。「お客さんがたくさん入って、声援がすごく大きくて。投げていて本当に気持ち良かったし、楽しみました」と充実感を漂わせた。出番は五回に訪れた。先頭・牧の４