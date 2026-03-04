◇強化試合阪神4―5侍ジャパン（2026年3月3日京セラＤ）阪神のドラフト3位・岡城（筑波大）が、1軍の対外試合初打席で安打を放った。7回の中堅守備から出場し、8回1死一、三塁で左翼線への適時打。新戦力が、日本代表との一戦でアピールした。「しっかり狙い球を絞って、初球から積極的にいこうと。良い結果になりました」狙い通りだった。サポートメンバーの中日・仲地が投じた初球の内角直球に対し、うまく腕をたた