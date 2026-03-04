「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、侍ジャパン５−４阪神」（３日、京セラドーム大阪）野球ファンの高揚感が満ちた球場内でも、泰然として腕を振った。対するのは、メジャー組がズラリと並ぶ超豪華打線。「結果を出すだけ」と覚悟を持って挑んだ阪神・伊藤将が“大谷斬り”で開幕ローテ入りへアピールだ。姿が見えるだけで歓声がわき起こる。初回先頭で大谷といきなり対峙（たいじ）。独特