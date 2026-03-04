ドジャース・大谷が20年3月からブランドアンバサダーを務める「BOSS（ボス）」の最新コレクション「BOSSSELECTEDBYSHOHEIOHTANI」の貴重なショットをスポニチ本紙が独占入手した。洗練されたオフホワイトとベージュトーンで構成された数量限定のボンバージャケットを着用。ベースボールの伝統をモダンに解釈し、デーリーウエアとしての完成度を高めているという。4日から全国のBOSS店舗などで展開される。