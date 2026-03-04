クリノメイは火曜朝一番に坂路で追い切った。単走で4F53秒7〜1F12秒5。北村助手は「土曜日に関東に輸送しての競馬なので予定通り火曜日に。この馬なりにしまいも動けていた。いつも通りの雰囲気」と報告。昨春チューリップ賞優勝後は6戦連続で馬券に絡めていないが、「ここ何戦かはふがいない競馬。心機一転頑張ってもらいたい」と変わり身を期待した。