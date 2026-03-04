サッカーＷ杯北中米３カ国大会の開幕まで１００日となった３日、日本代表で前人未到となる５大会連続出場を目指すＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が東京都小平市で取材に応じた。夢舞台が刻々と近づく中「焦りも高揚感もない」と平常心を強調。所属クラブでは開幕から４試合連続先発出場など状態を上げているが「まだまだ。ここから最高の状態になる確信がある」と自信に満ちた長友節をさく裂させ、“Ｗ杯仕様の長友佑都”に仕上