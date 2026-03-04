家族や友人たちと囲む食卓は、本来安心できる場所のはずです。しかし誰かの「食い尽くし」によって、そんな場が静かに崩れていくことも。欲望のままに食べる行為は、単なる「食い意地が悪い」では済まない問題をはらんでいます。エピソード1：＜目の前で食われる娘のポテト＞5歳でダイエット？反動にドン引き…！年長のマユ（仮名）ちゃんは、同じクラスのルナ（仮名）ちゃんと仲良しです。ある日、両家で公園ピクニックをすること