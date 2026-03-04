左アキレス腱断裂からの復帰を目指す石井大智投手（２８）が３日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」でリハビリに励み、座った状態でのキャッチボールを行った。松葉づえ姿で室内練習場に現れると、グラブを手に台の上に座った。最初は上半身だけを使って、数メートル先のトレーナー相手にキャッチボール。固定器具を装着した左脚の動きを確認する様子も見せながら、徐々に距離を伸ばしていき、最終的に約２０メート