「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、オリックス５−８韓国代表」（３日、京セラドーム大阪）オリックスは韓国代表のパワーを目の当たりにした。投手陣が１０安打３本塁打を浴び８失点の敗戦。「パワーのある打者が多い」。ゲームで受けた相手の印象を岸田監督が口にした。二回に先発・片山が金倒永に２日の阪神との強化試合に続く２戦連発の３ランなどを許して一挙６点を先制された。さらに