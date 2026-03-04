国民的アイドルグループ・嵐のデジタルシングル「Ｆｉｖｅ」がきょう４日、リリースされる。新曲リリースは２０２０年１０月３０日発売の「ＰａｒｔｙＳｔａｒｔｅｒｓ」以来１９５１日ぶり。「Ｆｉｖｅ」は活動最終日の５月３１日にＣＤシングルとしてもオンライン限定で発売される。五大ドームを巡るラストツアーの開幕を１３日に控え、活動が表に出る。公式Ｘには３日、「いよいよ明日！ＡＲＡＳＨＩｉｓｂａｃｋ！」