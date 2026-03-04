W杯北中米大会開幕100日前の3日にFC東京の日本代表DF長友が取材に応じ、「W杯で最高の自分を見せられる」と力強く語った。アジア人初のW杯5大会連続出場への秒読みが始まったが、「焦りも高揚もない」と、39歳のベテランは驚くほど冷静に日々と向き合う。前回カタール大会後、引退も視野に入れていたが、決勝戦を見て「W杯じゃなくてこの決勝に行きたい」と翻意したという。昨季は、序盤にケガや体調不良でベンチ外も経験。森