新潟県の花角知事が3選出馬を表明している今年5月の知事選。この知事選をめぐり、米山隆一前衆院議員が野党として候補を擁立する必要性や県政転換などを訴えました。 【米山隆一 氏】「候補を立てられるかどうかの問題だと思う。率直に言って、世の中の空気というものもあるので、到底勝負にならないのであれば立てようがない。立てられる状況なら立てるべきだと思う」野党として候補を擁立する必要性を訴えるのは、2月の衆院選で