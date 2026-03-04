3月の営業運転再開を目指す柏崎刈羽原発6号機について、東京電力は3日、出力が100％に達し、フル稼働状態に入ったと発表しました。今後、原子炉や発電機に異常がないか見ていくとする東電に対し、新潟県柏崎市の桜井市長は社員による秘密文書の不適切な管理問題などに触れ「信頼を失わないでほしい」と話しました。 東京電力は3日未明、柏崎刈羽原発6号機の発電出力が最大の135万6000キロワットに達し、営業運転時と同じフル稼働