3月15日に開業から1年を迎える新潟市中央区の上所駅。利便性の向上や地域の活性化を感じる声があがる一方で、利用者数は事前の予測の7割にとどまっていることが報告されています。 ■上所駅開業から1年「かなり交通の便よくなった」 去年、県内としては20年ぶりに誕生したJRの在来線の新駅、新潟市中央区の上所駅。3月15日で開業から1年となります。【利用者】「（以前は）車通勤をしていた。電車は楽だし、便がいい」【利用者】