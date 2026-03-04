ボンドガールは前走小倉牝馬Sで2着と好走した。上がり3F最速33秒4の末脚で勝ち馬に頭差まで迫った。手塚久師は「前走はジョッキーがうまく乗ったし、展開も良かった」と冷静に振り返る。これまで重賞で2着7回、3着1回。重賞初Vは目の前まで来ている。「状態は前回と同じくらい。レース間隔が詰まっているので硬さはあるけど、柔らかい馬ではないので」とした上で、「ジョッキーがうまく乗ってくれれば」と新コンビの岩田康に期