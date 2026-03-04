俳優の町田啓太（３５）が日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（４月１１日スタート。土曜、後９・００）に主演することが３日、分かった。学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」が舞台のオリジナル作品で、町田は子どもたちに甘すぎるほど寄り添うフリースクールのスタッフ・浮田タツキ役。同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本穂香、浮田の息子・藤永蒼