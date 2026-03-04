エセルフリーダは前走初富士Sで待望のオープン入り。24年オークス（8着）にも出走した素質馬が重賞初制覇を狙う。火曜朝は坂路をサッと。武藤師は「いつも堅実に力を出してくれるし、53キロのハンデは恵まれたと思います。（24年）ミモザ賞で先着したニシノティアモより3キロも軽いのは大きい。（4戦3勝の）中山も得意なので」と前向きな言葉を並べた。