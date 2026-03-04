日本学生野球協会は３日に開いた審査室会議の質疑応答で、日大三高の処分について現状の説明を行った。日大三高の硬式野球部員２人が女子生徒にわいせつな動画を送らせ拡散したなどとして、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で書類送検され、硬式野球部は２月１２日から無期限で活動を休止している。この件について東京都高野連は学校側からの報告書を受け取り、日本高野連に提出。審査室会議での処分には至っていないとした。そ