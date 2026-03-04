松田町役場（資料写真）人工知能（ＡＩ）を活用する松田町のオンデマンドバス「のるーと足柄」を運営する一般社団法人「足柄オンデマンド」（同町松田惣領）が運転手の給与を含む運行委託費約６千万円をバス会社などの交通事業者に支払っていないことが３日、分かった。運営法人は約９３００万円の赤字を抱えているものの町は補塡（ほてん）をしない方針で、経営破綻を懸念する声が出ている。町によると、オンデマンドバ