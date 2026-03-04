【モデルプレス＝2026/03/04】日本テレビでは、4月11日より土曜ドラマ枠にて「タツキ先生は甘すぎる！」（毎週土曜よる9時〜）を放送決定。俳優の町田啓太が主演を務め、女優の松本穂香が共演することがわかった。【写真】35歳イケメン俳優「筋肉とタトゥーが美しい」衝撃の入れ墨びっしり姿◆4月期日テレ土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」放送決定文部科学省の調査（2025年10月発表）によると、不登校の小中学生は過去最多の3