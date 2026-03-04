巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝が７日のオリックスとのオープン戦（京セラＤ）で来日初先発することが３日、分かった。春季キャンプから快投を続けてきた最速１６０キロ右腕がし烈な開幕ローテ争いに加わる。ベネズエラからやってきた剛腕が敵地・京セラＤの真っさらなマウンドに立つ。新戦力のマタが７日土曜のオリックス戦で来日初先発することが判明した。身長１９０セ