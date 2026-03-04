◆米大リーグ強化試合 ジャイアンツ―米国代表（３日・米アリゾナ州スコッツデール＝スコッツデールスタジアム）米国でのワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）参加チームの強化試合も３日（日本時間４日）からスタート。最強布陣と呼ばれる米国代表はジャイアンツと対戦。先発オーダーが次のように発表となった。１番・遊撃＝ウィット（ロイヤルズ）打率２割９分５厘、２３本塁打２番・一塁＝ハーパー（フィリー