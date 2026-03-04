ブレーブスのジュリクソン・プロファー外野手（３３）が薬物使用違反で１６２試合の出場停止処分を受けると、ケーブルテレビＥＳＰＮのジェフ・パッサン記者が３日（日本時間４日）、報じた。プロファーは昨季も薬物違反で８０試合の出場停止処分を受けたばかり、２度目の陽性反応を受け、今季は１６２試合すべてが欠場となる。３度目の陽性反応が出た場合は、永久出場停止処分となる。プロファーは今シーズンの年俸１５００