昨秋のアイビーS7着、年明けの前走ジュニアC5着に続く中央参戦となる川崎のコスモギガンティアは小向トレセンで火曜追い。厩舎スタッフを背に重馬場のダートコース単走でゴール前、強めに追って5F69秒8〜1F12秒9とスムーズに加速。河津裕師は「中間も順調だし、成長が感じられる。持ち前の脚を生かせれば楽しみはある」と期待を寄せる。前走はメンバー最速の上がり3F33秒9で0秒2差と芝適性を示す内容。04年コスモバルク以来の