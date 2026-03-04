ステラスペースは前走京成杯が内容十分の5着だった。好位からしぶとく伸び、勝ち馬グリーンエナジーとは0秒3差。武藤師は「好位のインで競馬ができたのは収穫があった。（近親の）キラーアビリティはこの舞台でホープフルSを勝っているし、この馬も現状は中山の2000メートルが合っていると思う。なんとか皐月賞の権利を獲りたい」と燃えていた。