デビューからマイル戦線で結果を出してきたアドマイヤクワッズは2Fの距離延長に挑戦。友道師は「コーナー4つと距離が鍵。2000メートルぐらいまではいけると思う」と分析する。先月26日→1日とCWコースでラスト1F10秒台を連発。1週前段階では馬体のフォルムが「ポチャっとしていた」そうだが、コンディションは上昇カーブを描き、「いい状態で臨めそう」と態勢は整いつつある。