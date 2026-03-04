ダートで2勝を挙げるローズカリスは2度目の芝だった前走の阪神JFが好位から運んで13着。大橋師は「ペースが速い中で、直線半ばまではよく踏ん張っている」と悲観していない。田口＆大橋師のコンビは先週チューリップ賞でナムラコスモスが2着に入り、桜花賞の優先出走権を獲得した。勢いは十分。「短期放牧で少し体も増えた。仕上がりはいいし、距離短縮でひと押しが利けば」と2週連続で権利獲りを目指す。