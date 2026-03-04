抽選対象のテイエムスティールは後方から進めた前走紅梅Sが行った行ったの展開に泣いて3着。それでも出走メンバー最速の上がり3F33秒7をマークし、存在感を示した。高橋一師は「展開も馬場も向かなかった中で、よく頑張った」と振り返る。阪神芝7Fは初陣Vを飾った舞台。「新馬戦と比べて筋肉がついている。このレースは前がかりになりやすいし、しまいは確実なので、展開が向けば」と意気込んだ。