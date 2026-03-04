ギリーズボールは前走フェアリーSで13着に終わった。スタートで後手に回り、後方からの競馬。4角で位置を押し上げたが、直線は伸びを欠いた。手塚久師は「前走は休み明けでテンションが高すぎた」と敗因を語った。抽選対象で、突破すれば仕切り直しの一戦。「1回使って良くなっている。状態は今回の方がいい」と上昇を伝えた。今回は初の1400メートル。「やってみないと分からないけど、適性的には千四の方がいいと思う」と語