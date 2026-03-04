東の名門・鹿戸厩舎のサンアントワーヌは祖母サンヴィクトワールが06年当レース12着、母サンティールも17年フラワーC7着と桜花賞の舞台を踏めず。一族の悲願である権利獲りへ、栗東に滞在して調整を進めている。勝崎助手は「こちらに来てからも落ち着いている。凄く扱いやすいのが長所」と柔和な笑み。火曜朝は坂路を軽快に駆け上がり、「元気いっぱいだった。直前の輸送も短くなるので、滞在はいい方に出るのでは」と声が弾む。