町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演する日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』が、4月11日21時より放送されることが決定した。 参考：町田啓太が目指す“理想の現場づくり”とは？先輩たちとの出会いが変化のきっかけに 文部科学省の調査（2025年10月発表）によると、不登校の小中学生は過去最多の35万人を超え、12年連続で増加。本作は、そんな現代において、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる